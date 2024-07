TS – Turicchia dalla Juve al Catanzaro si presenta così

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 2024-07-31 20:08:24 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Riccardoha salutato laNext Gen: il classe 2003 si è accasato in prestito al. A poche ore dall’ufficialità sono arrivate già le prime dichiarazioni da calciatore giallorosso. Prime parole in cui il terzino sinistro ha svelato chi è il suo punto di riferimento nel ruolo, attingendo proprio dal mondo bianconero: è Mattia De Sciglio la sua fonte di ispirazione.: “Grazie. Mi ispiro a De Sciglio” Queste le prime parole da giocatore del: “Sono davvero felice di far parte di questo club, e se sono arrivato qui lo devo allantus: nei sei anni vissuti in bianconero mi hanno trasmesso valori, insegnato moltissimo e soprattutto spinto a dare sempre il massimo“.