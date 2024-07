Triathlon Alex Yee in trionfo nella gara maschile delle Olimpiadi Pozzatti 14

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Yee vince la medaglia d’oro nelalle2024! Dopo il rinvio di ieri oggi la Senna è balneabile, e quindi lo spettacolo lungo le strade di Parigi può partire. Unacombattuta nel nuoto, di tatticafrazione in bicicletta e ad eliminazione della corsa. Il britannico, grazie ad un finale superbo, supera il neozelandese Hayden Wilde, che si deve accontentare dell’argento. Medaglia di bronzo per il francese Leo Bergere, mentre dopo due terzi dida protagonisti gli azzurri si sciolgonocorsa. Il migliore è Gianluca, 14°, più indietro Alessio Crociani che chiude 30°. Pronti via e dopo lo spettacolare tuffoSenna, finalmente balneabile, parte la bagarre. A dettare il ritmo si piazza subito l’australiano Hauser, con l’azzurro Crociani subito alle sue spalle.