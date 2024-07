Toscana nella morsa dell’afa ancora un’allerta rossa a Firenze Ma i temporali sono in agguato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 –e ladel caldo. Se nelle regioni del Nord è previsto un rallentamento dell’anticiclone africano, con pioggia e grandine in arrivo già nelle prossime ore, la situazione al centro non sembradestinata a cambiare. Sia oggi che domani il rischio di ondate di calore sarà massimo, al livello 3, in 12 città della Penisola sulle 27 monitorate dal bollettino del ministero della Salute. Tra queste c’è, dove le temperature potrebbero di nuovo assestarsi al di sopra dei 38 gradi. L'allerta massima riguarderà invece 10 capoluoghi venerdì 2 agosto, quando l'afa concederà una tregua a Bolzano e Milano che scenderanno al livello di rischio 1 (bollino giallo). Le altre 8 città, compresa, resteranno roventi per tutte e 3 le giornate.