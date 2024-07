Spellbound – L’incantesimo | il teaser trailer ufficiale

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)narra le avventure di Ellian, la tenace figlia dei dominatori di Lumbria che deve intraprendere una pericolosa missione per salvare la famiglia e il regno dopo che un misterioso incantesimo trasforma i suoi genitori in mostri. Sarà disponibile su Netflix dal 22 novembre Chi ha diretto? Il film è diretto da by Vicky Jenson (Shrek) con la colonna sonora originale del compositore che ha conseguito il titolo “EGOT” Alan Menken (La Bella e la Bestia) e i testi di Glenn Slater (Rapunzel – L’intreccio della torre). Un film Netflix di Skydance Animation, che vanta uno straordinario cast vocale nella versione originale che include Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane e Tituss Burgess.