Scuole paritarie in Sicilia revoche in massa dopo ispezioni

(Di mercoledì 31 luglio 2024) E' un repulisti quello che si sta per abbattere sul sistema dellein. Dai controlli fatti dall'Ufficio scolastico regionale, su disposizione dell'assessorato all'Istruzione della Regionena guidato da Mimmo Turano (Lega), sono emerse irregolarità in 40 corsi su 45 nei 20 istituti passati al setaccio. Per quattro corsi sono già stati firmati i decreti di revoca dell'accreditamento, comunicazioni di revoca sono state trasmesse ad altri 20 mentre ulteriori 10 provvedimenti sono in corso di definizione, come appurato dall'ANSA che ha preso visione della documentazione.