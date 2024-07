Scuola | mense scolastiche al via bando per oltre 515 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 31 luglio 2024): grazie al PNRR, parte ilper515diper quel che riguarda leIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato un’importante iniziativa che mira a rivoluzionare il panorama dellein Italia. Con un impegno finanziario di 515e 481mila, provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’obiettivo è quello di realizzare mille nuove. Questo progetto non solo risponde alle esigenze dei territori finora meno serviti ma punta anche ad ampliare l’offerta del tempo pieno nelle scuole. 515stanziati per le-Ansa-Notizie.comI dati attuali mostrano una netta disparità tra il Sud e il Centro-Nord dell’Italia per quanto riguarda la presenza dinelle istituzioni educative.