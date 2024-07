Reitano who? Non conosco nessun Reitano | Paul McCartney negò di conoscere il cantante calabrese ma ecco come stavano le cose

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Era amico dei Beatles, giocava a pallone con Celentano, aveva coltivato un rapporto speciale con Morandi e Ranieri. È un Minoper molti versi inedito quello che emerge dalle parole e dagli aneddoti messi in fila da sua figlia Giuseppina, che si occupa di custodire l’eredità artistica del padre insieme alla madre Patrizia e alla sorella Grazia Benedetta. A quindici anni di distanza dalla morte, il loro obiettivo è tenere vivo il ricordo del popolare – anzi, fieramente nazionalpopolare –(scomparso nel 2009 ad appena 64 anni a causa di un tumore all’intestino), punzecchiato dalla critica ma molto amato dal pubblico. L’AMICIZIA TRA MINOE I BEATLES NON È UNA LEGGENDA In una lunga intervista al Corriere della Sera, Giuseppinaapre il cassetto dei ricordi e raccontanacque l’amicizia tra il padre Mino e i Beatles.