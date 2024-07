Qualcuno salvi Santorini e l' Italia Il paradosso dell' overtourism che fa crescere l' economia ma a scapito dei residenti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L'sta vivendo uneconomico: mentre l'industria è in recessione da 16 mesi e il settoree costruzioni è in difficoltà, e pure quello'agricoltura rallenta, il turismo, in particolare quello proveniente dall'estero, è in forte espansione. Le presenze dei visitatori internazionali sono aumentate del 14% rispetto al 2023, e la spesa dei turisti stranieri nei primi due mesi'anno è cresciuta del 20% rispetto allo stesso periodo'anno precedente. Un incremento che potrebbe contribuire fino al 15% del Prodotto interno lordono (Pil), un risultato che fa gola soprattutto nel contesto europeo dove l'cresce poco, ma cresce, dietro a Irlanda, Lituania, Spagna e Francia. E comunque sempre meglioa Germania che, stando ai dati Istat ed Eurostat, gli istituti statistici’Unione europea, rallenta segnando un meno 0,1% del Pil.