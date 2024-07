Presenze in aumento Serve un quattro stelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Buono il bilancio di mezza estate a Tagliata. A fare il punto è Claudia Zavalloni, responsabile Proloco Riviera dei Pini. Zavalloni, come sta andando in termini diTagliata? "Non ho i numeri definitivi delle, posso però dire con certezza che la stagione è partita a rilento, anche a causa del meteo ballerino che non ha permesso di programmare le ferie con il sole. Il mese di luglio ha registrato temperature calde, e anche lesono aumentate. Come Pro loco stiamo facendo spesso il sold out durante gli eventi, che richiamano non solo turisti che sono in Riviera dei Pini, ma anche dalle località limitrofe. Molto spesso si muovono in macchina, tant’è che ci ritroviamo con i parcheggi pieni nelle giornate extra week end".