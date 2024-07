Più laboratori esperti in aula dalle aziende un campus formativo Riforma istituti tecnici e professionali è legge LA SCHEDA

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il disegno disulladegliche istituisce la filiera tecnologica professionale 4+2, voluto dal Ministro Valditara, è. La Camera, con 156 voti favorevoli, 97 contrari e 19 astenuti, ha approvato in via definitiva il disegno di. L’approvazione dellarappresenta solo il primo passo di un lungo processo. Per rendere effettiva lasaranno necessari: due decreti attuativi, da emanare di concerto con altri ministeri e previa intesa in Conferenza unificata, l’entrata in vigore delle disposizioni per l’attuazione entro il 31 dicembre 2024, come previsto dal PNRR e l’allineamento dellacon il sistema degli ITS Academy. L'articolo Piùin, un “. LA