Pausa di riflessione Così l’US Air Force rallenta sul caccia del futuro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo molti rumours, il segretario della US Air, Frank Kendall, ha dichiarato che l’Aviazione a stelle e strisce ha deciso di “mettere in” i suoi sforzi riguardanti “la piattaforma” del propriodi nuova generazione (la sesta), ossia l’Ngad (Next generation air dominance). L’obiettivo di assegnare i contratti nel 2024, quindi, pare sempre più lontano. Considerando che anche la Us Navy ha posticipato lo sviluppo del suodel, sembra sempre più evidente la necessità di ripensare al rialzo gli investimenti nella Difesa (sì, anche negli Usa). Non è stato specificato quanto durerà questa, ma il numero uno dell’aviazione Usa ha fissato quel che sembra un periodo minimo: “Un paio di mesi per capire se abbiamo il design giusto e siamo sulla strada giusta”.