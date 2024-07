Parigi 2024 Vola il quattro di coppia | podio dopo 16 anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (askanews) – E’ un fantastico argento quello dell’Italia del canottaggio ai Giochi Olimpici di: Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili chiudono secondi in 5’44?40, secondi alle spalle dell’Olanda (5’42?00) e davanti alla Polonia (5’44?59). Grande prestazione per gli azzurri, che si prendono un’importante rivincitailclamorosamente sfumato a Tokyo 2020. Una medaglia che mancava da Pechino 2008. Luca Chiumento, padovano, classe 1997, atleta delle Fiamme Gialle, è alla sua seconda Olimpiade (a Tokyo era riserva). Giacomo Gentili, classe ’97, otiginario di Cremona, una passione giovanile per il rugby, è stato avviato al canottaggio dal padre.