Parigi 2024 le Fiamme Gialle del Canottaggio sul podio | il 4 di coppia è argento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sabaudia, 31 luglio– I finanzieri Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento lasciano il segno ai Giochi Olimpici diconquistando la medaglia d’nel “quattro di” Senior, 16 anni dopo l’ultima medaglia a cinque cerchi in questa specialità per l’Italia. Un risultato storico, perché per la prima volta alle Olimpiadi un quartetto tuttoè salito sulnella specialità del “quattro di” che nel tempo ha regalato grandi soddisfazioni. Sulle acque del bacino nautico di Vaires-sur-Marne gli Azzurri hanno provato a sorprende i campioni in carica dell’Olanda che sono riusciti a resistere all’attacco e, subito dopo, a incrementare la velocità per consolidare il primo posto.