Parigi 2024 beach volley Ranghieri Carambula sconfitti nella seconda giornata | Mol Sorum passano in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Alexe Adriancedono in due set nel secondo match del Girone B dimaschile alle Olimpiadi di. Contro i norvegesi Mol/, infatti, finisce con il risultato di 0-2 (12-21, 15-21). Un match di fatto senza storia, controllato dalla forte coppia nordica. Ora, la situazione dinel girone non è ancora compromessa, ma contro i cileni Marco ed Esteban Grimalt dovrà arrivare una vittoria. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO CRONACA – Pronti-via e la coppia norvegese trova subito il doppio vantaggio con, che inaugura il match con un ace su. Il primo parziale è abbastanza a senso unico, conche firma il +4 dopo una skyball sbagliata da(7-11).