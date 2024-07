Pagamenti INPS agosto 2024 | tutte le date da ricordare

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Se sei in attesa dida parte dell’Istituto previdenziale, ecco quali sono leche dovrai segnare sul calendario per il mese di. Il mese digeneralmente è associato alle vacanze estive, tuttavia l’Istituto previdenziale continua a lavorare a pieno regime per garantire l’accredito delle pensioni e di tutti gli altriai quali hanno diritto i cittadini. Se vuoi sapere quali saranno leda “circolettare” sul calendario per idel mese di, questo è l’articolo che fa al caso tuo. ecco quali sono leche dovrai segnare sul calendario per il mese di– InformazioneOggi.itAnche nel mese di, l’effettuerà regolarmente tutti iche spettano ai cittadini e ai pensionati.