Olimpiadi di Parigi 2024 1500 stregati per Quadarella | l’Azzurra chiude quarta

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio– Ai Giochi olimpici diSimonaè arrivatanei 1.500 stile libero. Oro all’americana Katie Ledecky, argento alla francese Anastasiia Kirpichnikova, bronzo alla tedesca Isabel Gose. “E’ stata una gara faticosissima. Per me questa è una delusione enorme. Forse era la gara più importante della mia vita. Magari riuscirò a fare un’altra Olimpiade ma non so come ci arriverò. Era come se fosse la mia ultima cartuccia da sparare in ambito olimpico. Non era quello che volevo”. Simonanon nasconde la delusione dopo il quarto posto nellastile libero alledi. “Però ho lottato fino alla fine. ho fatto comunque un tempo buono. Ero stanchissima alla fine, Avevo le gambe che mi scoppiavano. C’è stata una battaglia” per il podio “soprattutto con la tedesca”, ha spiegato.