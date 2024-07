Luca Barbareschi concorrente di Ballando con le Stelle 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Non c’è soltanto Se mi lasci non vale, il nuovo docureality in onda dal 21 ottobre su Rai2, nel futuro televisivo di. L’attore, produttore e conduttore televisivo è anche uno dei concorrenti della diciannovesima edizione dicon le, che prenderà il via su Rai1 sabato 28 settembredicon leAbbiamo preparato delle rose bellissime per Milly Carlucci. () Io mi sto allenando percon lecon il mio gatto Abramo. () Siamo due gatti che si esibiranno acon le. Vi aspetto questo inverno sono le parole con cui, accompagnato dal suo gattino, ha annunciato la partecipazione al talent show condotto da Milly Carlucci.