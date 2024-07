LIVE Polonia-Brasile 3-2 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | i polacchi vincono un match clamoroso sarà sfida con l’Italia per il primo posto!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:33 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di giornata. 11:32 Alnon è bastato unAdriano da 18 punti e 53% di efficienza in attacco in appena tre set. MVP delWilfredo Leon con 26 punti e due ace finali decisivi. 11:31 Iladesso deve vincere 3-0 con ile sperare che negli altri gironi le terze classificate facciano peggio. 11:30 Lavince e sale al secondodella Pool B con due vittorie e 5 punti, uno in meno rispetto al. Azzurri esi giocheranno ilnel girone il 3 agosto. 15-12 LA CHIUDE LUIIIIIIII! Aceeeee di Wilfredo Leon! 14-12 ACEEEEEEEE DI LEON! Ci sono due-point per la! 13-12 Parallela millimetrica di Kurek, latorna avanti.