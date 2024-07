Le imprese russe hanno un problema E sono le banche cinesi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Era solo questione di tempo, alla fine.mesi che lenegano alla Russia le transazioni relative alle importazioni del Dragone nell’ex-U e viceversa. E il motivo è sempre lo stesso, la paura di finire nelle sabbie mobili di quelle sanzioni che prevedono la possibilità di colpire qualunque istituto che intrattiene rapporti con Mosca, anche processandone i flussi di denaro. Ora però, cii numeri a dare la cifra di quello che appare a tutti gli effetti un blocco generalizzato. Ad oggi, lestanno rifiutando e restituendo circa l’80% dei pagamenti russi effettuati in yuan. Questo vuol dire che otto transazioni su dieci non passano il vaglio della Cina, la quale, a dispetto delle sue sbandierate relazioni speciali con la Russia, sta lasciando il Cremlino a secco. Senza pagamenti, infatti, non arrivano le materie prime.