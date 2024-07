Lavori dopo il maltempo Recinzione da ripristinare contro gli accessi vietati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) In attesa dell’avvio della seconda parte degli interventi di messa in sicurezza dell’area dell’ex fonderia Biraghi di Gravellona, si torna a lavorare sulla superficie che si trova sul territorio del Comune lomellino. Ildei mesi scorsi ha infatti provocato l’abbattimento di una porzione delladell’area con la conseguente produzione di detriti. Per questo l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luciano Garza è intervenuta per mettere in sicurezza quella parte del perimetro con la posa di una nuova. "In più – sottolinea il sindaco – erano necessari interventi di protezione a seguito deieffettuati nell’ambito del primo lotto della bonifica che hanno richiesto scavi profondi sino a un metro.