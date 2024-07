Lame e Malibù è il nuovo singolo di Luke Sarna

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Da venerdì 2 agosto 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi. “”, prodotto da Sabatino Salvati e pubblicato da Up Music Studio, è un brano che vuole trasmettere l’importanza dell’amore che, nonostante il dolore e le contraddizioni, è un sentimento che non si può reprimere. È dunque tagliente come una lama, ma coinvolgente come fare l’amore su una spiaggia a. È un inno a superare i sentimenti contrastanti tra amore e odio e a vivere pienamente la gioventù. Commenta l’artista a proposito del brano: “E’ un entusiasmante brano che sconvolgerà le acque musicali odierne”. Il videoclip di “”, diretto da Mario Silvestrone, è un’ondata di good vibes che travolge sin dal primo frame per dinamicità e divertimento.