La Samb si prepara al test di Rimini

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La lega nazionale dilettanti ha ufficializzato quattro ripescaggi dopo l’esclusione di Alessandria, Monte Prodeco e Rotonda e la rinuncia dell’Amatrice Rieti. Al loro posto in serie D ecco Crema 1908, Ciliverghe Mazzano, Cjarlins Muzane e Zenith Prato. Fuori il Giulianova dell’ex Andrea Mosconi che disputerà il campionato di Eccellenza. Accolti, quindi, i ricorsi e le domande di iscrizione di Albenga Unione Sportiva, Avezzano Calcio, Chieti Fc 1922, Us Corticella, Imperia, Ischia, Olbia 1905, Oltrepò Fbc, Ragusa e San Giuliano City. In sovrannumero era già stata ammessa l’Ancona, portando l’organico del campionato a 164 squadre. Secondo alcune indiscrezioni, il girone F, quello della, potrebbe essere formato da venti squadre.