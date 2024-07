La battaglia di un padre non può vedere la figlia | gli assistenti sociali sono in ferie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ancona, 31 luglio 2024 – Ottiene dila, portata via dall’ex compagna e madre della piccina in una cittadina del Maceratese, ma, nonostante il provvedimento del Tribunale civile stabilisca un incontro a settimana, questi non saranno più garantiti per circa un mese, ad agosto. Il motivo? Ledegliche devono presidiare agli incontri protetti. Si trova in questa situazione un46enne di Ancona che, tramite il suo avvocato, Daniele Provinciali, ha scritto a varie istituzioni tra cui il sindaco del Comune dove hanno sede gli incontri con la, che non ha ancora compiuto tre anni; si è rivolto anche al prefetto di Ancona, al Garante regionale dei diritti, al Tribunale, a Procura ordinaria e Procura generale.