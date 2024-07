Il figlio di Spalletti alla Juventus nello staff di osservatori di Giuntoli Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Scrive il Corriere dello Sport: Non è uno scoop clamoroso di inizio estate, perché la Juve è allenata da Thiago Motta e Luciano Spalletti è il ct della Nazionale. Ma non è neppure una fake news. Perché a Torino ci va Federico Spalletti, figlio di Luciano. Il ragazzo, che lo scorso anno era all'Udinese, entrerà a far parte dello staff scouting di Juventus. Federico, per gli amici Chicco, 29 anni, a 18 è partito per gli Stati Uniti dove si è laureato in filosofia. Ha lavorato come osservatore in Figc, parla cinque lingue ed è il secondogenito di Luciano e della compagna Tamara. Ha un fratello più grande, Samuele, avvocato, e una sorella minore, Matilde.