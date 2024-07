Il collasso della laguna | Non ci sono più studi né monitoraggi quotidiani Perdute tante cose

Leggi tutta la notizia su lanazione

Orbetello (Grosseto), 31 luglio 2024 – Non è più commissario per la bonificadal settembre 2012. Rolando Di Vincenzo aveva anche l'incarico di sindaco prima e di assessore poi, quando primo cittadino era Altero Matteoli. Cosa aveva fatto e cosa ha lasciato di quel periodo? "Ine ad Orbetello in quegli anni di impegno e di lavoro avevamo lasciato una situazione ambientalmente positiva. Lo stato di saluteera buono. Con le draghe fatte arrivare indal ministero, grazie ad una sinergia stretta fra Governo, Regione e Comune avevamo ricreato e sfondato i canali di gronda, ridato respiro al bacino, con un ricambio interno delle acque e la relativa ossigenazione molto ben funzionante. Create le casse di colmata per smaltire il fango e risanare dove esistevano acquitrini".