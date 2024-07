Huawei Nova Flip | il nuovo pieghevole svela i suoi segreti!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tutte le caratteristiche del, lo smartphonecon schermo da 6,94 pollici e fotocamera da 50MP L’attesa per ilsmartphonedista per finire! Ilsta facendo parlare di sé grazie a indiscrezioni e foto trapelate online. Ecco cosa sappiamo finora su questo dispositivo che promette di rivoluzionare il mercato dei pieghevoli.: un display che non passa inosservato Ilsi distingue per il suo enorme schermoda 6,94 pollici, il più grande mai visto su un dispositivo di questo tipo. Grazie alla tecnologia LTPO OLED, lo schermo garantirà un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.