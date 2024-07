Horizon | An American Saga i primi due capitoli alla Mostra di Venezia 2024 accompagnati da Kevin Costner

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A sorpresa, ladisi è accaparrata la premiere del secondo capitolo di: Andopo lo slittamento dell'uscita,sarà presente al Lido per accompagnare la sua. Iduedi: An, di cui il secondo in anteprima assoluta, vanno ad arricchire il programma delladie assicurano la presenza al Lido di un altro divo di primo piano, il regista e interprete: An- Capitolo 2, con Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone e Danny Huston, sarà presentato in prima mondiale fuori concorso sabato 7 settembre, completando il programma dell'81.Internazionale d'Arte Cinematografica. Anche: An- Chapter 1 sarà presentatonella stessa giornata di sabato 7 settembre,