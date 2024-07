Guardate che l' esame psico-attitudinale ai magistrati non è come pensate voi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si è discusso più volte se sottoporre anche ia una sorta dicosìvi vengono sottoposte altre categorie professionali. Ise ne sono sempre sentititi offesi e hanno respinto con sdegno la proposta. Con tutta sincerità non se ne comprende il motivo. Unnon è una bastonatura, esso è molto diverso dalle stesse forche caudine. L’persarebbe infatti così concepito: che l’esaminando dovrebbe osservare in tutta tranquillità un paio qualunque di oggetti. Se in qualche minuto non riuscisse a trasformarli in manette, ma volendo in schiavettoni, significherebbe che l’attitudine alla professione gli fa quel pizzico di difetto.già succede tutti i giorni, in fondo, non è vero?