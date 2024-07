Follia a Siena giovanissimi rapinano passanti nel parco | scattano gli arresti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – Una notte da incubo quella del 7 luglio a. Neldegli Orti de Tolomei una banda diaveva rapinato una ventenne, aggredendo poi gli amici che erano andati in soccorso della ragazza. Alla vittima avevano strappato tra l’altro una catenina e lo smartwatch. Altra rapina poco dopo, a una coppia di 24 e 25 anni. Anche in questo caso sono stati portati via tutti gli averi dei due. Poi un’altra vittima, poco dopo. In questo caso un quindicenne, aggredito a ginocchiate e pugni al volto. Foto Paolo Lazzeroni--: CONFERENZA POLIZIA Dopo le meticolose e approfondite indagini della polizia, sono scattati i provvedimenti. Quattro in tutto le persone coinvolte, tre minorenni e un maggiorenne. Due gliper altrettanti minorenni. Uno è in carcere, l’altro al momento è irreperibile. L’altro minorenne e il maggiorenze sono indagati.