Eurogol di Raspadori | Mi sono emozionato

(Di mercoledì 31 luglio 2024)dinell’amichevole fra Napoli e Brest: l’attaccante ha sfruttato a pieno la possibilità che gli ha dato Conte Il Napoli è in campo per la quarta amichevole pre-campionato contro il Brest, squadra rivelazione della Ligue 1 nello scorso anno con un clamoroso terzo posto. Il primo tempo si è chiuso con il risultato di 1-0, segnato pochi minuti prima del doppio fischio dell’arbitro da Giacomo, schierato a sorpresa da Antonio Conte dal primo minuto. In attacco, infatti, in attesa di sviluppi in merito alla questione Osimhen, ci si aspettava ancora Cheddira. Invece, il tecnico leccese ha scelto l’ex Sassuolo. Che il ruolo di centravanti può farlo eccome. E infatti il gol che ha sbloccato il risultato è suo. Un gol straordinario per il gesto tecnico di, sia nel controllo della palla (su cross di Mazzocchi) e sia per il tiro in porta.