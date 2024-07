È morto Roberto Herlitzka | veterano del palcoscenico recitò per Marco Bellocchio e Paolo Sorrentino

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Protagonista di una lunga carriera in teatro, cinema e tv, è scomparso all'età di 86 anni. È scomparso l'attore, uno dei più importanti interpreti della scena artistica italiana, molto apprezzato per i suoi ruoli sul grande e piccolo schermo e in teatro, il suo primo grande amore. Aveva 86 anni.è stato un volto conosciuto dal pubblico grazie alla sua carriera estremamente trasversale, che ha abbracciato i principali contesti riguardo il mondo della recitazione, arricchendo la propria bacheca personale con diversi riconoscimenti. Dal cinema alla tv Nato a Torino nell'ottobre del 1937 da padre ceco di fede ebraica, dal quale trae origine il cognome, e dalla madre, grazie alla quale poté sfuggire alle