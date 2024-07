Chi è Silvana Stanco | la vice-campionessa olimpica che nel 2016 fece spazio a Jessica Rossi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)ha appena coronato uno dei sogni della sua carriera da tiratrice: vincere una medaglianel trap femminile. L’azzurra, classe 1993, si è messa da pochi minuti l’argento al collo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chi è? Di origine irpina, ma nata in Svizzera (Zurigo) a causa della migrazione dei suoi genitori dalle zone campane dopo il terremoto del 1980,non ha dubbi sulla nazionalità da scegliere: italiana al 100%. Intraprende la sua carriera da tiratrice cominciando il percorso con il giubbino della nazionale sin dal 2011, quando a livello juniores, inizia a conseguire i primi risultati nelle gare giovanili. Da lì in poi è un crescendo quadriennio dopo quadriennio sino all’approdo in nazionale maggiore, che arriva dopo le Olimpiadi di Londra 2012.