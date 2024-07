Canottaggio Oppo-Soares approdano in finale nel doppio pl e lanciano la sfida ai fenomeni irlandesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’Italia delporta un’altra imbarcazione inA alle Olimpiadi di Parigi 2024: il merito è di Stefanoe Gabriel, che vincono la seconda semidelpesi leggeri maschile e venerdì andranno a giocarsi l’ultimo titolo della specialità nella storia dei Giochi. L’Italia conduce dall’inizio alla fine, tenendo a bada la Grecia e guidando comunque sempre con un buon margine sull’imbarcazione quarta classificata, accedendo con tranquillità all’ultimo atto: gli azzurri vincono in 6’22?85, davanti agli ellenici, secondi in 6’23?36, ed alla Norvegia, che nella seconda parte di gara riesce a guadagnare una posizione tale da consentire il passaggio all’ultimo atto con la terza piazza in 6’26?62.