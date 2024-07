‘Benevento Città Spettacolo’ | tra gli ospiti Tony Effe Anna e Bennato Torna la ‘Cena in bianco’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo una stagione sicuramente non facile per gli organizzatori, a causa delle problematiche legate ai fondi destinati alla cultura in Campania, prende forma il tanto atteso cartellone della 45esima edizione di. È in corso di svolgimento, infatti, nel foyer del Teatro La Salle la presentazione dell’evento, per la direzione artistica di Renato Giordano, che si terrà dal 27 agosto al 1 settembre, coinvolgendo diverse location del centro storico dellacon appuntamenti che spaziano dal teatro alla musica, dalla danza alla letteratura. Dopo numerosi sopralluoghi e un vero e proprio toto-piazze, piazza Risorgimento è stata confermata come sede per i concerti, prima della chiusura per lavori. Ad aprire la rassegna musicale sarà la rapperPepe, in arte, che si esibirà martedì 27 agosto.