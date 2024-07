Bar parrucchiera e sala scommesse depredati dai ladri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Reggio Emilia, 31 luglio 2024 - Diversi i furti avvenuti nella notte nella Bassa. I carabinieri di Correggio indagano sull’ennesimo colpo ai danni di esercizio pubblico. La scorsa notte ihanno colpito in via Matteotti, allaPunto Snai. Al momento dell’intrusione è scattato l’allarme, con l’intervento di un istituto di vigilanza privata che ha poi mobilitato i carabinieri. Isono stati velocissimi. Con alcuni attrezzi hanno sfondato la vetrata della porta per poi entrare e puntare al fondo cassa e al cambiamonete, portando via denaro per un bottino di alcune migliaia di euro. A questo si aggiunge pure il danno alla vetrina sfondata. Verso le 4,30 altro allarme in piazzale Artioli a Reggiolo, al bar Dolceamaro, dove ignoti hanno forzato la finestra vasistas sopra la porta d’ingresso per entrare. Sembra che non abbiano rubato nulla.