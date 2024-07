Bagagli persi aumentano la domanda di polizze assicurative | cosa fare se si perde la valigia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Oltre 36 milioni di valigie sono state perse, danneggiate o consegnate in ritardo ai viaggiatori aerei lo scorso anno. Di conseguenza, anche in Italia, un numero crescente di persone sta cercando protezione con un’assicurazione di viaggio. Secondo un’analisi di Facile.it, a giugno 2024 ladi questi prodotti assicurativi è aumentata del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Cos’è l’assicurazione smarrimentoCon l’arrivo di agosto molti più italiani stanno iniziando ad andare in vacanza; ma una vacanza può partire davvero con il piede sbagliato se arrivati a destinazione si scopre cheimbarcata nella stiva dell’aereo risulta persa. A tal propositi, ecco che arriva in soccorso l‘assicurazione per i