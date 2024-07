Atletica Antonella Palmisano | Olimpiadi sempre speciali | come se non l’avessi mai vinte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è alla vigilia dalla 20 km di marcia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: la pugliese viene dalla medaglia d’oro di Tokyo e ha un’altra bella occasione in questa rassegna parigina per provare a bissare una medaglia. La concorrenza sarà notevole e in particolare la spagnola Maria Perez sembra difficilmente battibile. Queste le parole dell’azzurra a un giorno dalla sua gara, che correrà domani mattina dalle 9.30: “L’Europeo in casa è stato immenso, qui sarà più difficile ma daremo il massimo. È cambiato il mood, l’atteggiamento, la squadra non ha più paura, non si pone limiti, e sono contenta di essere la capitana, è un ruolo che mi piace”. L’Olimpiade che dàsensazioni e stimoli nuovi: “Èse non avessi mai vinto l’Olimpiade. Arrivavo con tranquillità e consapevolezza e invece entrando al villaggio ho sentito tutta l’emozione.