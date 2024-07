WWE | Seth Rollins prova a rubare la scena a SummerSlam tutto passerà dalle sue decisioni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 luglio 2024) La scorsa settimana abbiamo finalmente avuto l’ufficialità del match atra Drew McIntyre e CM Punk e con essa anche la sorpresa discelto come arbitro speciale per la contesa. Un terzo incomodo tra i due litiganti lo potremmo definire,ha abbracciato con entusiasmo questo suo ruolo e questa notte in apertura di Raw ha dettato le “sue” regole in vista dell’incontro di sabato. “Qui comando io”è salito sul ring indossando una divisa da arbitro personalizzata, con tanto di occhiali da sole e stivali bianconeri nel suo stile inconfondibile. Il primo a raggiungerlo sul ring è stato Punk, seguito a stretto giro di posta da Drew McIntyre. La prima regola illustrata daè valsa per la puntata di stanotte, vietato ogni contatto fisico, anche con lui, pena cancellazione del match di SumerSlam da parte del GM Adam Pearce.