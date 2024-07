Volley l’Italia strapazza l’Egitto e vola ai quarti alle Olimpiadi Il primo posto passa dalla Polonia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nel torneo dimaschiledi Parigi 2024. Dopo aver sconfitto il Brasile per 3-1 nell’incontro d’esordio ai Giochi, i Campioni del Mondo hanno travolto il modesto Egitto con un secco 3-0 (25-15; 25-16; 25-20). Tutto davvero molto semplice per i ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che si confermano al comando della Pool B (due successi, sei punti) davanti alla(una vittoria, tre punti) che è attesa dallo scontro diretto con il Brasile. L’affermazione diretta è valsa la qualificazione aidi finale, ma lo scontro diretto contro la(domenica 4 agosto, ore 17.00) sarà fondamentale per ilnel raggruppamento e la composizione del tabellone della fase a eliminazione diretta.