Venezuela morti e feriti nelle proteste post-elezioni Gonzalez | Abbiamo il doppio dei voti di Maduro L’opposizione torna in piazza

(Di martedì 30 luglio 2024) Almeno due, 5e 46 arrestati in: sono le prime conseguenze delleseguite allepresidenziali di domenica. Lo riferisce la ong Foro penal, precisando che la persona morta nell’ambito delleè rimasta uccisa a Yaracuy, mentre i 5per colpi d’arma da fuoco sono stati registrati nello Stato di Carabobo e i 46 arresti sono avvenuti in diverse zone del Paese, compresi 6 nella capitale Caracas. Migliaia di persone sono scese in strada in tutto ilper protestare contro l’annunciata rielezione del presidente uscente Nicolas, al potere da 11 anni, per un terzo mandato, e in alcuni casi si sono verificati scontri con la polizia.