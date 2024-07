Usava la sua tabaccheria per spacciare nei guai un imprenditore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Pontedera (Pisa), 30 luglio 2024 – All’interno della suadi Pontedera non c’erano soltanto accendini e sigarette, ma anche una vera e propria centrale della droga. L’uomo, arrestato il mese scorso in flagranza di reato, si è quindi visto sospendere per dieci giorni la licenza di esercizio all’interno dell’attività commerciale. Il provvedimento, disposto dal questore di Pisa Raffaele Gargiulo, è motivato dal ritrovamento di 2,6 kg di stupefacenti tra marijuana hashish e cocaina. La droga era suddivisa in dosi e panetti pronti per lo smercio: in parte era nascosta nel locale e altra tenuta a portata di mano anche sotto il bancone. L'uomo giudicato per direttissima ha patteggiato una condanna a due anni e 6mila di euro di multa (pena sospesa con la condizionale).