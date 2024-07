Terremoto oggi in Calabria forte scossa di magnitudo 3 5 nel Vibonese

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

Trema la terra in Calabria con una scossa di magnitudo 3.5 Paura in Calabria, dove oggi 30 luglio 2024 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5. L'epicentro della scossa è avvenuto nell'entroterra calabrese, precisamente tra i comuni di Dasà e Acquaro, in provincia di Vibo Valentia; in particolare nei pressi del tratto di transito dell'A2 Salerno-Reggio. Il sisma si è verificato attorno alle ore 19.04 di martedì 30 luglio, come riporta il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).