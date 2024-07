Temptation Island 11 Jenny Guardiano | Ecco perché ho deciso di dare una seconda possibilità a Tony Le labbra? Le ho sgonfiate perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 luglio 2024), l’ex protagonista di11, ha recentemente fatto discutere in merito alla decisione di togliersi il filler alle. La giovane catanese infatti, durante il suo percorso all’interno del villaggio delle tentazioni, è stata parecchio presa di mira da coloro che reputavano eccessivi i suoi interventi estetici (CLICCA QUI per vedere il prima e dopo). Ad intervenire nella questione e a svelare effettivamente cosa si è rifatta, è stata proprio la diretta interessata su Instagram: Cosa ho rifatto? Nessun problema a rispondere. Ho appena tolto leche ho fatto una volta all’anno da 3 anni. E seno 2 anni fa. Per il resto sono solo cresciuta. Poi ha spiegato il motivo che l’ha spinta a fare un passo indietro e a togliere il filler alle: Lesì mi fanno un po’ male ma ci sta.