Sinner è guarito dalla tonsillite Arriva la scelta sul prossimo torneo

(Di martedì 30 luglio 2024) Jannike sarà in campo in Canada, a Montreal. La confermadall'organizzazione del, una competizione programmata per l'avvicinamento agli Us Open del 26 agosto. «Tennis Canada ha annunciato le prime teste di serie per il National Bank Open 2024 presentato da Rogers (NBO) a Toronto e Montreal. Nel WTA Tour, la polacca Iga Swiatek è la testa di serie del campo di Toronto come testa di serie n. 1, detenendo il primo posto nella classifica WTA dall'inizio dell'anno solare. Per quanto riguarda gli uomini, il numero 1 al mondo Jannikdall'Italia entrerà a Montreal come giocatore con la testa di serie più alta». Anche il suo coach Darren Cahill è in partenza: ha pubblicato sui suoi social una foto che lo ritrae appoggiato al borsone nella hall di un aeroporto.