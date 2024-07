Parlamento europeo Decaro querela la collega dell’Afd per il post in cui lo associa alla mafia | Un attacco ignobile e calunnioso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 luglio 2024) «Oggi – 30 luglio – una parlamentare europea del partito di estrema destra tedesca Alternative fur Deutschland hato il mio nome e il mio volto». Inizia così ildi Antonio, in risa alle accuse mosse dChristine Anderson. Sui social, l’ex sindaco di Bari ha voluto annunciare le contromisure legali che prenderà nei confronti della politica tedesca. «Unche utilizza in modo pretestuoso una notizia di una inchiesta che riguarda la mia città, ma che in nessun modo ha toccato la mia persona. Voglio avvisare latedesca che saràta. Lo faccio per tutelare il mio onore, ma soprattutto quello della mia città e del mio Paese».