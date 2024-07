Parigi 2024 acqua inquinata nella Senna | posticipata di 24 ore la gara di triathlon maschile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Ladivalida per le Olimpiadi dinon si svolgerà, come da programma, martedì 30 luglio alle ore 08:00. Lo ha annunciato con un comunicato World, spiegando come la decisione sia stata presa in seguito ad un incontro con tutte le parti interessati, dal Cio alla città dipassando per Meteo France. Il motivo del rinvio? I livelli di inquinamento delle acque dellaal di sopra della soglia, che già nei giorni scorsi avevano comportato il rinvio di due allenamenti. Laè stata dunquealla giornata di mercoledì 31 luglio e prenderà il via alle ore 10:45, al termine di quella femminile (prevista per le 08:00). pic.twitter.com/4nlBRz2ibk — World(@world) July 30,di 24 ore ladiSportFace.