Opere abbandonate e sprechi per le Olimpiadi in Italia e nel mondo

(Di martedì 30 luglio 2024) Il più importante evento al, capace di catalizzare l’attenzione di milioni di persone e unire i popoli in nome dello sport, è anche un catalizzatore economico non di poco conto, capace di cambiare l’aspetto di intere città. Non è un mistero che per lesi spendano miliardi, in larga parte per le infrastrutture, la viabilità e l’adeguamento delle città a ospitare le competizioni e i milioni di turisti attratti dalle gare. Ogni edizione dei Giochi Olimpici vede la costruzione di palazzetti, piscine e stadi nuovi di zecca che, nelle intenzioni, dovrebbero diventare i fiori all’occhiello della città ospitante. Spesso però non viene trovato un utilizzo a lungo termine di questi impianti, che si trasformano in monumenti abbandonati.