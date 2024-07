My Lady Jane intervista ai protagonisti della serie Prime Video | Giochiamo con la storia vera di Jane Grey

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 luglio 2024) "Cambiare lasconvolge le persone: vogliono sapere cosa stanno guardando. Invece la cosa bella di questaè che ci sono sorprese in continuazione":a Emily Bader ed Edward Bluemel,di My, che riscrive ladi. Su. Perché riscrivere lain un libro, un film o unaè ancora un tabù? Poche cose fanno indignare le persona sui social quanto un attore dal colorepelle diversa che interpreta un personaggio storico. Per non parlare dell'introduzione di elementi fantasy in una vicenda realmente accaduta. Per non parlare poi di quelle opere che rileggono un periodo storico in chiave femminista. My, su, fa tutte queste cose. Ispirata all'omonimo romanzo, pubblicato nel 2021, scritto a sei mani da tre amiche: Cynthia Hand, Brodi Ashton e Jodi Meadows, Myfa parte di