Minorenne preso a bottigliate ad Aversa arrestato 30enne

(Di martedì 30 luglio 2024). Nella tarda serata di ieri, sul numero di emergenza “112”, è giunta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di, nel Casertano, una richiesta di intervento da parte di alcuni cittadini, preoccupati per i disordini e la tensione venutasi a creare tra alcuni giovani che si stavano intrattenendo in strada in via Archeologia. I militari del Nucleo operativo e Radiomobile giunti sul posto hanno sor, sulla pubblica via, un uomo armato di bastone che, senza apparente motivo, stava minacciando e inveendo contro alcuni passanti, tentando di colpire anche i veicoli in transito. Ildi origini egiziane, regolare sul territorio nazionale, è stato subito bloccato, disarmato del bastone in suo possesso, e condotto in caserma.