Mercato Robur dall’Atalanta arriva Carbè

(Di martedì 30 luglio 2024) Il Siena ha ingaggiato il suo primo classe 2006. Alla corte di mister Magrini èto, nelle scorse ore, Alessio. "Nato a Castellammare di Stabia,è un trequartista con una grande capacità di dribbling e creatività calcistica – spiega la società bianconera in una nota – e che all’occorrenza può ricoprire il ruolo di esterno sinistro.a Siena in prestito dopo un grande percorso nel settore giovanile dell’Atalanta, distinguendosi sul campo per le sue doti, impegno e determinazione tra le fila delle formazioni Under 17 e Under 18 dei bergamaschi. Per Alessio adesso inizia un nuovo importante capitolo della carriera, pronto a dimostrare le sue qualità a tutto l’ambiente bianconero". L’ingaggio dei 2006 è uno degli scogli più grandi che stanno incontrando le squadre di Serie D.